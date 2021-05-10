Виктор ЛЕОНЕНКО об уходе Каштру: «Команда не играла вообще»

Известный эксперт высказался о тренере «Шахтера»

  • 10.05.2021 12:15
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  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО об уходе Каштру: «Команда не играла вообще»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об отставке Луиша Каштру с должности главнного тренера «Шахтера».

«Если ты обыгрываешь «Реал» и проигрываешь «Агробизнесу» - значит где-то что-то неправильно или случайно. Можно и три выиграть случайно. Вы забываете кто был героем в игре с «Интером» - это Трубин. Команда не играла вообще. С «Реалом» матч выиграли посторонние люди, которые в составе не играют. Это даже не тренер решил. Ринат Леонидович взял вину на себя потому что он солидный», - сказал Леоненко.

Скорее всего, в ближайшее время «Шахтер» возглавит Роберто Де Дзерби.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 10.05.2021 12:24
    0
    Леоненко! Шахтер - Интер 0:5, Боруссия М 0:10 Рома 1:5, Рух 1:1, Львов 2:3, Александрия 0:2, Динамо (дубль) 1:3! А Агробизнес 0:1 - это вишенька на тортике!
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 10.05.2021 12:24
    0
    Леоненко! Шахтер - Интер 0:5, Боруссия М 0:10 Рома 1:5, Рух 1:1, Львов 2:3, Александрия 0:2, Динамо (дубль) 1:3! А Агробизнес 0:1 - это вишенька на тортике!
    Ссылка
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