Виктор ЛЕОНЕНКО об уходе Каштру: «Команда не играла вообще»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об отставке Луиша Каштру с должности главнного тренера «Шахтера».

«Если ты обыгрываешь «Реал» и проигрываешь «Агробизнесу» - значит где-то что-то неправильно или случайно. Можно и три выиграть случайно. Вы забываете кто был героем в игре с «Интером» - это Трубин. Команда не играла вообще. С «Реалом» матч выиграли посторонние люди, которые в составе не играют. Это даже не тренер решил. Ринат Леонидович взял вину на себя потому что он солидный», - сказал Леоненко.

Скорее всего, в ближайшее время «Шахтер» возглавит Роберто Де Дзерби.