Виктор ЛЕОНЕНКО об уходе Каштру: «Команда не играла вообще»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об отставке Луиша Каштру с должности главнного тренера «Шахтера».
«Если ты обыгрываешь «Реал» и проигрываешь «Агробизнесу» - значит где-то что-то неправильно или случайно. Можно и три выиграть случайно. Вы забываете кто был героем в игре с «Интером» - это Трубин. Команда не играла вообще. С «Реалом» матч выиграли посторонние люди, которые в составе не играют. Это даже не тренер решил. Ринат Леонидович взял вину на себя потому что он солидный», - сказал Леоненко.
Скорее всего, в ближайшее время «Шахтер» возглавит Роберто Де Дзерби.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.