ВИДЕО. Упал, перекрутился и перебросил вратаря. Невероятный гол в Германии

В матче 32-го тура чемпионата Германии с между «Айнтрахтом» и «Майнцем» (1:1) хавбек клуба из Франкфурта Айдин Хрустич отметился ярким голом.

На 85-й минуте во время атаки «Айнтрахта» Хрустич в падении пробил по воротам, но удар заблокировал защитник, в этот момент футболист перевернулся на газоне и добил мяч в одно касание и перебросил вратаря.

Смотрите видео гола: