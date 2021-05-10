ВИДЕО. Упал, перекрутился и перебросил вратаря. Невероятный гол в Германии

В матче 32-го тура чемпионата Германии с между «Айнтрахтом» и «Майнцем» (1:1) хавбек клуба из Франкфурта Айдин Хрустич отметился ярким голом.
На 85-й минуте во время атаки «Айнтрахта» Хрустич в падении пробил по воротам, но удар заблокировал защитник, в этот момент футболист перевернулся на газоне и добил мяч в одно касание и перебросил вратаря.
Смотрите видео гола:
Wat een goal van Ajdin Hrustic!🤯 Hij scoort terwijl hij op de grond ligt.. pic.twitter.com/OVZYXeNYW1— ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2021
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Источник — Sport.ua
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