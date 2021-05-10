Динамо Загреб в 22-й раз завоевало титул чемпиона Хорватии

Клуб из Загреба за три тура до конца оформил чемпионство

  • 10.05.2021 11:47
  • 249 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо Загреб в 22-й раз завоевало титул чемпиона Хорватии
© twitter.com/gnkdinamo

«Динамо» Загреб в 33-м туре чемпионата Хорватии разгромило «Риеку» (5:1). Благодаря этой победе подопечные Дамира Кржнара оформили титул чемпиона.

«Динамо» за три тура до конца сезона обеспечило себе золотые медали. 

Для загребской команды это чемпионство стало 4-м подряд и 22-м в истории. 

В турнирной таблице чемпионата Хорватии «Динамо» (78 очков) опережает идущий вторым «Осиек» на 10 очков. 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.05.2021 11:51
    0
    поздравляю Братанов.
    Мислава Оршича выделю.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.05.2021 11:51
    0
    поздравляю Братанов.
    Мислава Оршича выделю.
    Ссылка
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