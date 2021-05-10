Динамо Загреб в 22-й раз завоевало титул чемпиона Хорватии

«Динамо» Загреб в 33-м туре чемпионата Хорватии разгромило «Риеку» (5:1). Благодаря этой победе подопечные Дамира Кржнара оформили титул чемпиона.
«Динамо» за три тура до конца сезона обеспечило себе золотые медали.
Для загребской команды это чемпионство стало 4-м подряд и 22-м в истории.
В турнирной таблице чемпионата Хорватии «Динамо» (78 очков) опережает идущий вторым «Осиек» на 10 очков.
DINAMO JE MATEMATIČKI OSIGURAO NASLOV PRVAKA HRVATSKE! 😁😎💪🏻🔥⚽️💙🏆👏🏻🇭🇷🎉🎉🎉🎉 #dinamozagreb #hrvatska pic.twitter.com/XYM08x2BUF— GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 9, 2021
Источник — Sport.ua
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Мислава Оршича выделю.
Мислава Оршича выделю.
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