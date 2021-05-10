Больше всего решающих голов в сезоне-2020/21 на счету Кулача

В сезоне-2020/21 самыми важными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Владислава Кулача. Форвард «Ворсклы» забил 5 победных мячей и 2 - ничейных. Тем самым он фактически принес полтавчанам 17 очков, на 2 пункта опередив занявшего второе место в рейтинге «важняков» бразильца Тете, чьи 5 голов из 6 оказались победными для «Шахтера».
К слову, пальму первенства по ничейным голам поделили Филипп Будковский, Даниил Кондраков, Ника Сичинава и Владлен Юрченко, которые в трех матчах спасли от поражения соответственно «Десну», «Рух», «Ингулец» и «Зарю».
Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2020/21
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ПГ
|
НГ
|
Очки
|
1.
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла
|
5
|
2
|
17
|
2.
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
5
|
-
|
15
|
3.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
4
|
2
|
14
|
4.
|
Анатолий НУРИЕВ
|
Минай
|
3
|
2
|
11
|
5.
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Ингулец
|
3
|
1
|
10
|
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
3
|
1
|
10
|
|
Владислав КОЧЕРГИН
|
Заря
|
3
|
1
|
10
|
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
Десна
|
3
|
1
|
10
ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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