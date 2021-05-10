Больше всего решающих голов в сезоне-2020/21 на счету Кулача

В сезоне-2020/21 самыми важными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Владислава Кулача. Форвард «Ворсклы» забил 5 победных мячей и 2 - ничейных. Тем самым он фактически принес полтавчанам 17 очков, на 2 пункта опередив занявшего второе место в рейтинге «важняков» бразильца Тете, чьи 5 голов из 6 оказались победными для «Шахтера».

К слову, пальму первенства по ничейным голам поделили Филипп Будковский, Даниил Кондраков, Ника Сичинава и Владлен Юрченко, которые в трех матчах спасли от поражения соответственно «Десну», «Рух», «Ингулец» и «Зарю».

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2020/21

Игрок Клуб ПГ НГ Очки 1. Владислав КУЛАЧ Ворскла 5 2 17 2. ТЕТЕ Шахтер 5 - 15 3. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 4 2 14 4. Анатолий НУРИЕВ Минай 3 2 11 5. Младен БАРТУЛОВИЧ Ингулец 3 1 10 Артем ДОВБИК Днепр-1 3 1 10 Владислав КОЧЕРГИН Заря 3 1 10 Андрей ТОТОВИЦКИЙ Десна 3 1 10

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.