Больше всего решающих голов в сезоне-2020/21 на счету Кулача

5 из 6 голов Тете в этом чемпионате стали победными для «Шахтера»

  • 10.05.2021 11:40
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Больше всего решающих голов в сезоне-2020/21 на счету Кулача
© СК Днепр-1. Владислав Кулач

В сезоне-2020/21 самыми важными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Владислава Кулача. Форвард «Ворсклы» забил 5 победных мячей и 2 - ничейных. Тем самым он фактически принес полтавчанам  17 очков, на 2 пункта опередив занявшего второе место в рейтинге «важняков» бразильца Тете, чьи 5 голов из 6 оказались победными для «Шахтера».

К слову, пальму первенства по ничейным голам поделили Филипп Будковский, Даниил Кондраков, Ника Сичинава и Владлен Юрченко, которые в трех матчах спасли от поражения соответственно «Десну», «Рух», «Ингулец» и «Зарю».

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2020/21

 

Игрок

Клуб

ПГ

НГ

Очки

1.

Владислав КУЛАЧ

Ворскла

5

2

17

2.

ТЕТЕ

Шахтер

5

-

15

3.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

4

2

14

4.

Анатолий НУРИЕВ

Минай

3

2

11

5.

Младен БАРТУЛОВИЧ

Ингулец

3

1

10

 

Артем ДОВБИК

Днепр-1

3

1

10

 

Владислав КОЧЕРГИН

Заря

3

1

10

 

Андрей ТОТОВИЦКИЙ

Десна

3

1

10

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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