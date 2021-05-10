Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль снова теряет вторую позицию

После завершения Мастерса в Мадриде в первой десятке мирового рейтинга случилось несколько изменений. Рафаэль Надаль снова потерял третью строчку, пустив вперед россиянина Даниила Медведева. Финалист соревнований Маттео Берреттини опередил Диего Шварцмана и теперь девятый.
Свой личный рекорд установил 22-летний норвежец Каспер Рууд, который добрался в Испании до полуфинала. Теперь он шестнадцатый в мировой классификации.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то особых изменений ни у кого не случилось. Отметим, что Сергей Стаховский добавил две строчки, а Виталий Сачко – одну. Илья Марченко сохранил свою позицию.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В чемпионской гонке Берреттини уже восьмой, а Рафаэль Надаль пока что даже не входит в потенциальное число участников Итогового турнира. Лидеры не изменились.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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