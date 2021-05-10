Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль снова теряет вторую позицию

Каспер Рууд обновил личный рекорд

  • 10.05.2021 11:33
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Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль снова теряет вторую позицию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

После завершения Мастерса в Мадриде в первой десятке мирового рейтинга случилось несколько изменений. Рафаэль Надаль снова потерял третью строчку, пустив вперед россиянина Даниила Медведева. Финалист соревнований Маттео Берреттини опередил Диего Шварцмана и теперь девятый.
 
Свой личный рекорд установил 22-летний норвежец Каспер Рууд, который добрался в Испании до полуфинала. Теперь он шестнадцатый в мировой классификации.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то особых изменений ни у кого не случилось. Отметим, что Сергей Стаховский добавил две строчки, а Виталий Сачко – одну. Илья Марченко сохранил свою позицию.
 
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP


 
В чемпионской гонке Берреттини уже восьмой, а Рафаэль Надаль пока что даже не входит в потенциальное число участников Итогового турнира. Лидеры не изменились.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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