Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль снова теряет вторую позицию

После завершения Мастерса в Мадриде в первой десятке мирового рейтинга случилось несколько изменений. Рафаэль Надаль снова потерял третью строчку, пустив вперед россиянина Даниила Медведева. Финалист соревнований Маттео Берреттини опередил Диего Шварцмана и теперь девятый.



Свой личный рекорд установил 22-летний норвежец Каспер Рууд, который добрался в Испании до полуфинала. Теперь он шестнадцатый в мировой классификации.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то особых изменений ни у кого не случилось. Отметим, что Сергей Стаховский добавил две строчки, а Виталий Сачко – одну. Илья Марченко сохранил свою позицию.



Украинцы в топ-700 рейтинга ATP





В чемпионской гонке Берреттини уже восьмой, а Рафаэль Надаль пока что даже не входит в потенциальное число участников Итогового турнира. Лидеры не изменились.

Чемпионская гонка ATP