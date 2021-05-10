Виктор Цыганков четыре чемпионата подряд забивает больше 10 мячей

Виктор Цыганков стал вторым игроком после Андрея Ярмоленко, забившим больше 10 мячей в четырех чемпионатах подряд. В сезоне-2017/18 он отличился 13 раз, спустя год - 18, в прошлом - 14, а в нынешнем - 12. При том, что Виктору ни разу не удалось выиграть бомбардирскую гонку, в сумме он записал в свой актив 57 голов - на 7 больше, чем ближайший конкурент - Жуниор Мораес, и стал, таким образом, снайпером №1 четырехлетия
Лучшие бомбардиры УПЛ четырех последних сезонов
|
|
Игрок
|
Клуб
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Всего
|
1.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
13
|
18
|
14
|
12
|
57
|
2.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо, Шахтер
|
5
|
19
|
20
|
6
|
50
|
3.
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
18
|
9
|
13
|
2
|
42
|
4.
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла
|
6
|
4
|
2
|
15
|
27
|
5.
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Динамо
|
4
|
7
|
11
|
3
|
25
|
6.
|
Артем ГРОМОВ
|
Заря
|
7
|
7
|
2
|
6
|
22
|
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Десна
|
-
|
5
|
16
|
1
|
22
|
8.
|
Артем БЕСЕДИН
|
Динамо
|
6
|
2
|
8
|
5
|
21
|
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
4
|
3
|
9
|
5
|
21
|
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
21
|
-
|
-
|
-
|
21
Игроки, забившие 10 мячей в трех и более сезонах подряд
|
Ч
|
Игрок
|
Сезоны (голы)
|
7
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12) 2015 (14),
|
|
|
2016 (13), 2017 (15)
|
4
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12)
|
3
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1993 (16), 1994 (15), 1995 (17)
|
3
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
1994 (18), 1995 (12), 1996 (20)
|
3
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
1998 (15), 1999 (10), 2000 (12)
|
3
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
1999 (11), 2000 (15), 2001 (21)
|
3
|
Иван ГЕЦКО
|
1999 (16), 2000 (19), 2001 (14)
|
3
|
Максим ШАЦКИХ
|
2003 (22), 2004 (10), 2005 (11)
|
3
|
Александр КОСЫРИН
|
2004 (14), 2005 (14), 2006 (13)
|
3
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
2010 (11), 2011 (10), 2012 (12)
|
3
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
2010 (13), 2011 (17), 2012 (14)
Сезоны обозначены годом их окончания.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если болельщики Аталанты пишут о Циганкове.
Забивши Франции Испании Сербам.
Но невозможно его не замечать.
3 позиции может закрывать ещё и мячи может отбирать.
И это он ещё не раскрылся.
Если болельщики Аталанты пишут о Циганкове.
Забивши Франции Испании Сербам.
Но невозможно его не замечать.
3 позиции может закрывать ещё и мячи может отбирать.
И это он ещё не раскрылся.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.