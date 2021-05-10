Виктор Цыганков четыре чемпионата подряд забивает больше 10 мячей

Виктор Цыганков стал вторым игроком после Андрея Ярмоленко, забившим больше 10 мячей в четырех чемпионатах подряд. В сезоне-2017/18 он отличился 13 раз, спустя год - 18, в прошлом - 14, а в нынешнем - 12. При том, что Виктору ни разу не удалось выиграть бомбардирскую гонку, в сумме он записал в свой актив 57 голов - на 7 больше, чем ближайший конкурент - Жуниор Мораес, и стал, таким образом, снайпером №1 четырехлетия

Лучшие бомбардиры УПЛ четырех последних сезонов

Игрок Клуб 2018 2019 2020 2021 Всего 1. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 13 18 14 12 57 2. ЖУНИОР МОРАЕС Динамо, Шахтер 5 19 20 6 50 3. МАРЛОС Шахтер 18 9 13 2 42 4. Владислав КУЛАЧ Ворскла 6 4 2 15 27 5. Беньямин ВЕРБИЧ Динамо 4 7 11 3 25 6. Артем ГРОМОВ Заря 7 7 2 6 22 Александр ФИЛИППОВ Десна - 5 16 1 22 8. Артем БЕСЕДИН Динамо 6 2 8 5 21 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 4 3 9 5 21 Факундо ФЕРРЕЙРА Шахтер 21 - - - 21

Игроки, забившие 10 мячей в трех и более сезонах подряд

Ч Игрок Сезоны (голы) 7 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12) 2015 (14), 2016 (13), 2017 (15) 4 Виктор ЦЫГАНКОВ 2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12) 3 Виктор ЛЕОНЕНКО 1993 (16), 1994 (15), 1995 (17) 3 Тимерлан ГУСЕЙНОВ 1994 (18), 1995 (12), 1996 (20) 3 Автандил КАПАНАДЗЕ 1998 (15), 1999 (10), 2000 (12) 3 Андрей ВОРОБЕЙ 1999 (11), 2000 (15), 2001 (21) 3 Иван ГЕЦКО 1999 (16), 2000 (19), 2001 (14) 3 Максим ШАЦКИХ 2003 (22), 2004 (10), 2005 (11) 3 Александр КОСЫРИН 2004 (14), 2005 (14), 2006 (13) 3 ЛУИС АДРИАНУ 2010 (11), 2011 (10), 2012 (12) 3 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 2010 (13), 2011 (17), 2012 (14)

Сезоны обозначены годом их окончания.