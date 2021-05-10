Виктор Цыганков четыре чемпионата подряд забивает больше 10 мячей

Подобную серию ранее удалось выдать только Андрею Ярмоленко

  • 10.05.2021 10:59
  • 646 просмотров
  • 3 комментария
Виктор Цыганков четыре чемпионата подряд забивает больше 10 мячей
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

Виктор Цыганков стал вторым игроком после Андрея Ярмоленко, забившим больше 10 мячей в четырех чемпионатах подряд. В сезоне-2017/18 он отличился 13 раз, спустя год - 18, в прошлом - 14, а в нынешнем - 12. При том, что Виктору ни разу не удалось выиграть бомбардирскую гонку, в сумме он записал в свой актив 57 голов - на 7 больше, чем ближайший конкурент - Жуниор Мораес, и стал, таким образом, снайпером №1 четырехлетия

Лучшие бомбардиры УПЛ четырех последних сезонов

 

Игрок

Клуб

2018

2019

2020

2021

Всего

1.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

13

18

14

12

57

2.

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо, Шахтер

5

19

20

6

50

3.

МАРЛОС

Шахтер

18

9

13

2

42

4.

Владислав КУЛАЧ

Ворскла

6

4

2

15

27

5.

Беньямин ВЕРБИЧ

Динамо

4

7

11

3

25

6.

Артем ГРОМОВ

Заря

7

7

2

6

22

 

Александр ФИЛИППОВ

Десна

-

5

16

1

22

8.

Артем БЕСЕДИН

Динамо

6

2

8

5

21

 

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

4

3

9

5

21

 

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

21

-

-

-

21

Игроки, забившие 10 мячей в трех и более сезонах подряд

Ч

Игрок

Сезоны (голы)

7

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12) 2015 (14),

 

 

2016 (13), 2017 (15)

4

Виктор ЦЫГАНКОВ

2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12)

3

Виктор ЛЕОНЕНКО

1993 (16), 1994 (15), 1995 (17)

3

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

1994 (18), 1995 (12), 1996 (20)

3

Автандил КАПАНАДЗЕ

1998 (15), 1999 (10), 2000 (12)

3

Андрей ВОРОБЕЙ

1999 (11), 2000 (15), 2001 (21)

3

Иван ГЕЦКО

1999 (16), 2000 (19), 2001 (14)

3

Максим ШАЦКИХ

2003 (22), 2004 (10), 2005 (11)

3

Александр КОСЫРИН

2004 (14), 2005 (14), 2006 (13)

3

ЛУИС АДРИАНУ

2010 (11), 2011 (10), 2012 (12)

3

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

2010 (13), 2011 (17), 2012 (14)

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 10.05.2021 12:03
    +1
    Стабильность - признак мастерства!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 11:48
    +2
    Ждем Витю в каком-то супер клубе. Большой мастер.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.05.2021 11:09
    +3
    Надеюсь после евро он перейдет в другой клуб.
    Если болельщики Аталанты пишут о Циганкове.
    Забивши Франции Испании Сербам.
    Но невозможно его не замечать.
    3 позиции может закрывать ещё и мячи может отбирать.
    И это он ещё не раскрылся.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.05.2021 11:09
    +3
    Надеюсь после евро он перейдет в другой клуб.
    Если болельщики Аталанты пишут о Циганкове.
    Забивши Франции Испании Сербам.
    Но невозможно его не замечать.
    3 позиции может закрывать ещё и мячи может отбирать.
    И это он ещё не раскрылся.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 11:48
    +2
    Ждем Витю в каком-то супер клубе. Большой мастер.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 10.05.2021 12:03
    +1
    Стабильность - признак мастерства!
    Ссылка
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