Топ-бомбардиром сезона 7-й раз в истории стал игрок не из команд-призеров

После 10-летнего перерыва лучшим бомбардиром чемпионата 7-й раз в истории стал игрок не из команд-призеров - Владислав Кулач.

После первого круга он с 5 голами занимал 4-е место в табели о рангах, отставая на 3 мяча от лидеров. Но в весенней части сезона, 10 раз поразив ворота соперников, на те же 3 гола обошел в итоге ближайшего конкурента - Виктора Цыганкова.

10 мячей Кулач забил с игры, 5 - с пенальти, 9 - дома, 6 - в гостях, 9 - в первых таймах, 6 - во вторых. В активе Владислава один хет-трик и два дубля. Помимо всего прочего он стал новым рекордсменом «Ворсклы» по числу голов за сезон, превзойдя на один мяч достижение Сергея Чуйченко 24-летней давности.

К слову, в первую тройку голеадоров УПЛ-2020/21 впервые за последние 10 лет не попал никто из футболистов «Шахтера». Лучший снайпер горняков Манор Соломон с 9 мячами закончил бомбардирскую гонку только шестым.

Игроки не из команд-призеров, становившиеся лучшими бомбардирами сезона