Топ-бомбардиром сезона 7-й раз в истории стал игрок не из команд-призеров

После 10-летнего перерыва лучшим бомбардиром чемпионата 7-й раз в истории стал игрок не из команд-призеров - Владислав Кулач.
После первого круга он с 5 голами занимал 4-е место в табели о рангах, отставая на 3 мяча от лидеров. Но в весенней части сезона, 10 раз поразив ворота соперников, на те же 3 гола обошел в итоге ближайшего конкурента - Виктора Цыганкова.
10 мячей Кулач забил с игры, 5 - с пенальти, 9 - дома, 6 - в гостях, 9 - в первых таймах, 6 - во вторых. В активе Владислава один хет-трик и два дубля. Помимо всего прочего он стал новым рекордсменом «Ворсклы» по числу голов за сезон, превзойдя на один мяч достижение Сергея Чуйченко 24-летней давности.
К слову, в первую тройку голеадоров УПЛ-2020/21 впервые за последние 10 лет не попал никто из футболистов «Шахтера». Лучший снайпер горняков Манор Соломон с 9 мячами закончил бомбардирскую гонку только шестым.
Игроки не из команд-призеров, становившиеся лучшими бомбардирами сезона
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Возраст
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1994/95
|
Арсен АВАКОВ
|
Торпедо
|
23 года
|
21 (7)
|
33
|
0,636
|
2003/04
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д
|
27 лет
|
18 (5)
|
28
|
0,643
|
2004/05
|
Александр КОСЫРИН
|
Черноморец
|
27 лет
|
14 (4)
|
29
|
0,483
|
2006/07
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков
|
19 лет
|
13 (3)
|
29
|
0,448
|
2008/09
|
Александр КОВПАК
|
Таврия
|
26 лет
|
17 (6)
|
28
|
0,607
|
2010/11
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр
|
25 лет
|
17
|
24
|
0,708
|
2020/21
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла
|
28 лет
|
15 (5)
|
21
|
0,714
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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