Топ-бомбардиром сезона 7-й раз в истории стал игрок не из команд-призеров

В топ-3 бомбардиров впервые за последние 10 лет не попал футболист «Шахтера»

  • 10.05.2021 10:34
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Топ-бомбардиром сезона 7-й раз в истории стал игрок не из команд-призеров
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

После 10-летнего перерыва лучшим бомбардиром чемпионата 7-й раз в истории стал игрок не из команд-призеров - Владислав Кулач.

После первого круга он с 5 голами занимал 4-е место в табели о рангах, отставая на 3 мяча от лидеров. Но в весенней части сезона, 10 раз поразив ворота соперников, на те же 3 гола обошел в итоге ближайшего конкурента - Виктора Цыганкова.

10 мячей Кулач забил с игры, 5 - с пенальти, 9 - дома, 6 - в гостях, 9 - в первых таймах, 6 - во вторых. В активе Владислава один хет-трик и два дубля. Помимо всего прочего он стал новым рекордсменом «Ворсклы» по числу голов за сезон, превзойдя на один мяч достижение Сергея Чуйченко 24-летней давности.

К слову, в первую тройку голеадоров УПЛ-2020/21 впервые за последние 10 лет не попал никто из футболистов «Шахтера». Лучший снайпер горняков Манор Соломон с 9 мячами закончил бомбардирскую гонку только шестым.

Игроки не из команд-призеров, становившиеся лучшими бомбардирами сезона

Сезон

Игрок

Клуб

Возраст

Голы

Матчи

Ср. рез.

1994/95

Арсен АВАКОВ

Торпедо

23 года

21 (7)

33

0,636

2003/04

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д

27 лет

18 (5)

28

0,643

2004/05

Александр КОСЫРИН

Черноморец

27 лет

14 (4)

29

0,483

2006/07

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков

19 лет

13 (3)

29

0,448

2008/09

Александр КОВПАК

Таврия

26 лет

17 (6)

28

0,607

2010/11

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

25 лет

17

24

0,708

2020/21

Владислав КУЛАЧ

Ворскла

28 лет

15 (5)

21

0,714
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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