В весенней части сезона Динамо было вне конкуренции

Второй круг киевляне прошли без поражений, потеряв очки лишь в двух матчах

  • 10.05.2021 10:47
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В весенней части сезона Динамо было вне конкуренции
© ФК Динамо Киев

Лучшей командой весенней части сезона-2020/21 стало «Динамо». Второй круг киевляне прошли без единого поражения, потеряв очки лишь в двух матчах из 13. Динамовцы больше всех забили (34) и меньше всех пропустили (5). Только 3-й результат показал весной «Шахтер», уступивший вторую позицию «Заре». Лучшим бомбардиром второй половины чемпионата стал Владислав Кулач - 10 голов.

Показатели клубов в весенней части сезона-2020/21

 

 

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Динамо

13

11

2

0

34 -5

35

89,7

2.

Заря

14

10

0

4

21-12

30

71,4

3.

Шахтер

13

8

1

4

21-8

25

64,1

4.

Колос

13

6

5

2

18-10

23

59,0

5.

Днепр-1

13

6

4

3

20-10

22

56,4

6.

Ворскла

13

6

3

4

20-20

21

53,9

7.

Рух

13

5

4

4

15-16

19

48,7

8.

Львов

14

6

2

6

17-25

20

47,6

9.

Десна

13

4

3

6

20-21

15

38,5

10.

Ингулец

13

4

3

6

11-19

15

38,5

11.

Александрия

13

4

1

8

14-19

13

33,3

12.

Мариуполь

13

2

4

7

13-22

10

25,6

13.

Минай

14

2

2

10

7-24

8

19,1

14.

Олимпик

14

1

2

11

8-28

5

11,9

 

Бомбардиры: КУЛАЧ («Ворскла») - 10. Чуже («Днепр-1» - 7. Соломон («Шахтер») - 6. Беседин («Динамо»), А. Бондаренко («Мариуполь»), Гладкий («Заря»), Тете («Шахтер»), Тотовицкий («Десна») - 5

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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