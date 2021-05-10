В весенней части сезона Динамо было вне конкуренции

Лучшей командой весенней части сезона-2020/21 стало «Динамо». Второй круг киевляне прошли без единого поражения, потеряв очки лишь в двух матчах из 13. Динамовцы больше всех забили (34) и меньше всех пропустили (5). Только 3-й результат показал весной «Шахтер», уступивший вторую позицию «Заре». Лучшим бомбардиром второй половины чемпионата стал Владислав Кулач - 10 голов.
Показатели клубов в весенней части сезона-2020/21
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Динамо
|
13
|
11
|
2
|
0
|
34 -5
|
35
|
89,7
|
2.
|
Заря
|
14
|
10
|
0
|
4
|
21-12
|
30
|
71,4
|
3.
|
Шахтер
|
13
|
8
|
1
|
4
|
21-8
|
25
|
64,1
|
4.
|
Колос
|
13
|
6
|
5
|
2
|
18-10
|
23
|
59,0
|
5.
|
Днепр-1
|
13
|
6
|
4
|
3
|
20-10
|
22
|
56,4
|
6.
|
Ворскла
|
13
|
6
|
3
|
4
|
20-20
|
21
|
53,9
|
7.
|
Рух
|
13
|
5
|
4
|
4
|
15-16
|
19
|
48,7
|
8.
|
Львов
|
14
|
6
|
2
|
6
|
17-25
|
20
|
47,6
|
9.
|
Десна
|
13
|
4
|
3
|
6
|
20-21
|
15
|
38,5
|
10.
|
Ингулец
|
13
|
4
|
3
|
6
|
11-19
|
15
|
38,5
|
11.
|
Александрия
|
13
|
4
|
1
|
8
|
14-19
|
13
|
33,3
|
12.
|
Мариуполь
|
13
|
2
|
4
|
7
|
13-22
|
10
|
25,6
|
13.
|
Минай
|
14
|
2
|
2
|
10
|
7-24
|
8
|
19,1
|
14.
|
Олимпик
|
14
|
1
|
2
|
11
|
8-28
|
5
|
11,9
Бомбардиры: КУЛАЧ («Ворскла») - 10. Чуже («Днепр-1» - 7. Соломон («Шахтер») - 6. Беседин («Динамо»), А. Бондаренко («Мариуполь»), Гладкий («Заря»), Тете («Шахтер»), Тотовицкий («Десна») - 5
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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