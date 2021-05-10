В весенней части сезона Динамо было вне конкуренции

Лучшей командой весенней части сезона-2020/21 стало «Динамо». Второй круг киевляне прошли без единого поражения, потеряв очки лишь в двух матчах из 13. Динамовцы больше всех забили (34) и меньше всех пропустили (5). Только 3-й результат показал весной «Шахтер», уступивший вторую позицию «Заре». Лучшим бомбардиром второй половины чемпионата стал Владислав Кулач - 10 голов.

Показатели клубов в весенней части сезона-2020/21

И В Н П М О % 1. Динамо 13 11 2 0 34 -5 35 89,7 2. Заря 14 10 0 4 21-12 30 71,4 3. Шахтер 13 8 1 4 21-8 25 64,1 4. Колос 13 6 5 2 18-10 23 59,0 5. Днепр-1 13 6 4 3 20-10 22 56,4 6. Ворскла 13 6 3 4 20-20 21 53,9 7. Рух 13 5 4 4 15-16 19 48,7 8. Львов 14 6 2 6 17-25 20 47,6 9. Десна 13 4 3 6 20-21 15 38,5 10. Ингулец 13 4 3 6 11-19 15 38,5 11. Александрия 13 4 1 8 14-19 13 33,3 12. Мариуполь 13 2 4 7 13-22 10 25,6 13. Минай 14 2 2 10 7-24 8 19,1 14. Олимпик 14 1 2 11 8-28 5 11,9

Бомбардиры: КУЛАЧ («Ворскла») - 10. Чуже («Днепр-1» - 7. Соломон («Шахтер») - 6. Беседин («Динамо»), А. Бондаренко («Мариуполь»), Гладкий («Заря»), Тете («Шахтер»), Тотовицкий («Десна») - 5