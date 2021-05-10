ТаТоТаке. Малиновскому не надо в Интер, катастрофа Десны, кто после Шевы?

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  • 10.05.2021 10:11
  • 861 просмотр
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ТаТоТаке. Малиновскому не надо в Интер, катастрофа Десны, кто после Шевы?
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив провожают родную УПЛ и анализируют развязку последней интриги сезона - почему опозорилась Десна?

Кроме того в выпуске - оригинальные итоги сезона в виде супер-батла между ведущими, новые детали по делу Миная, миллион комплиментов Малиновскому, кто заменит Шевченко?

0.00 Анонс
1.23 Сенькив сорвался
2.06 Почему опозорилась Десна?
4.52 Что делать дальше?
6.31 Последняя аналитика в выпуске
7.29 Новые детали дела Миная
9.43 Другие матчи тура
10.15 Прорабатываем прогнозы перед сезоном
13.45 Горячий батл ведущих. Осторожно, очень смешно!
28.02 Кто возглавит сборную после Шевченко?
31.34 Что чудит Малиновский?
36.02 Теплая история о Малиновском
36.41 Реакция Сенькива на реакцию Селезнева на пародию Сенькива на Селезнева
38.40 Ставка от Сенькива
39.13 Прощание
39.52 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

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