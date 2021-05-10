Максим БЕЛЫЙ: «Есть предложения от клубов, но я хотел бы остаться в Рухе»

У защитника львовского клуба вскоре заканчивается контракт

  • 10.05.2021 08:12
  • 545 просмотров
  • 0 комментариев
Максим БЕЛЫЙ: «Есть предложения от клубов, но я хотел бы остаться в Рухе»
© ФК Рух

Защитник «Руха» Максим Белый, чей контракт с клубом подходит к концу ближайшим летом, прокомментировал планы на будущее, а также подвел краткие итоги сезона.

«Будущее? Мой контракт со львовским клубом подходит к завершению 30-го июня. На данный момент еще плотного разговора с руководством на эту тему пока не было, но, насколько мне известно, «Рух» хотел бы продлить со мной сотрудничество. По условиям и срокам - еще не обсуждали. Ждали окончания чемпионата. Думаю, уже в отпуске, либо по приезду во Львов, будем садиться и разговаривать.

Другие команды? Есть некоторые предложения, но в приоритете для меня будет остаться в «Рухе». Хотелось бы продолжить выступления за этот клуб, так как я себя чувствую в нем, как и во Львове, очень комфортно.

Считаю, что в тех условиях, в которых мы подходили к старту чемпионата: без подготовки, без отпуска, без точечного усиления - его все же можно занести в актив «Руху». Особенно учитывая концовку нынешнего розыгрыша, которую, на мой взгляд, мы выдали очень ударно и хорошо, как по игре, так и по результату», - сказал Белый.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности