Максим БЕЛЫЙ: «Есть предложения от клубов, но я хотел бы остаться в Рухе»

Защитник «Руха» Максим Белый, чей контракт с клубом подходит к концу ближайшим летом, прокомментировал планы на будущее, а также подвел краткие итоги сезона.

«Будущее? Мой контракт со львовским клубом подходит к завершению 30-го июня. На данный момент еще плотного разговора с руководством на эту тему пока не было, но, насколько мне известно, «Рух» хотел бы продлить со мной сотрудничество. По условиям и срокам - еще не обсуждали. Ждали окончания чемпионата. Думаю, уже в отпуске, либо по приезду во Львов, будем садиться и разговаривать.

Другие команды? Есть некоторые предложения, но в приоритете для меня будет остаться в «Рухе». Хотелось бы продолжить выступления за этот клуб, так как я себя чувствую в нем, как и во Львове, очень комфортно.

Считаю, что в тех условиях, в которых мы подходили к старту чемпионата: без подготовки, без отпуска, без точечного усиления - его все же можно занести в актив «Руху». Особенно учитывая концовку нынешнего розыгрыша, которую, на мой взгляд, мы выдали очень ударно и хорошо, как по игре, так и по результату», - сказал Белый.