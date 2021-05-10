Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ

«Динамо» одерживает 10-ю крупную победу под руководством Мирчи Луческу (ЧУ - 8, КУ - 1, ЕК - 1).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 17 игр (+14=3), а гостевая - 13 (+11=2).

Мирча Луческу празднует 20-ю викторию в УПЛ во главе бело-синих.

Денис Гармаш забивает 45-й мяч в карьере (ЧУ - 26, КУ - 8, СК - 1, ЕК - 8, СУ - 2), а Николай Шапаренко - 15-й за «Динамо» (ЧУ - 10, КУ - 2, ЕК - 2).

«Колос» прерывает свою рекордную беспроигрышную серию, которая составила 9 игр (+5=4). Последний раз ковалевцы терпели поражение 27 февраля 2021 года - 1:2 дома с «Рухом».

60-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Руслан Костышин (+22=13-25, 74-86).

«Шахтер», одержавший 3-ю победу кряду (мячи 7-1), празднует 50-ю викторию под руководством Луиша Каштру (ЧУ - 41, ЕК - 9).

Безничейная серия горняков достигает 12 игр (+8-4).

«Ингулец» проводит 10-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Заря» одерживает 3-ю победу подряд, как в общем (мячи 4-1), так и на своем поле (мячи 5-2).

Луганчане повторяют личный рекорд 27-летней давности, обходясь без мировых 17 игр кряду (+13-4).

Черно-бело-красные пропускают 350-й мяч на своем поле.

Александр Гладкий становится автором 20-го гола «Зари» в поединках с александрийцами.

Виктор Скрипник проводит 200-й матч в УПЛ в качестве игрока (142) и тренера (58).

«Александрия» терпит в общем 3-е поражение подряд (мячи 2-6), а в гостях - 5-е (мячи 4-12).

Черно-желтые-зеленые 90-й раз уходят с поля побежденными при Владимире Шаране (ЧУ - 75, КУ - 9, ЕК - 6).

«Ворскла» одерживает 90-ю победу на чужих полях.

Полтавчане забивают (Ибраим Кане) и пропускают 50-й мяч в УПЛ при Юрии Максимове.

Бело-зеленые становятся 10-м клубом, пробившим 100 пенальти в чемпионатах Украины.

Владислав Кулач забивает 15-й мяч в этом сезоне и бьет клубный рекорд 24-летней давности, принадлежавший Сергею Чуйченко.

«Минай» терпит 5-е поражение подряд (мячи 1-11).

Алексей Хахлев на 407-й минуте прерывает безголевую серию закарпатцев.

«Мариуполь» впервые берет верх над «Десной», которой уступил во всех 5 предыдущих встречах.

Оранжево-синие празднуют 25-ю волевую викторию в УПЛ, в том числе 2-ю после 21-летнего перерыва с крупным счетом.

Два личных антирекорда устанавливает «Десна», не знающая побед 5 игр кряду, как в общем, так и в гостях.

150-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Александр Рябоконь (+52=37-61, 173-175), в том числе 90-й во главе черниговцев (+39=18-33, 132-106).

«Днепр-1» и «Рух» подписывают по 10-й мировой в элитном дивизионе.

Голкиперы днепрян по-прежнему продолжают пасовать в пенальтийских дуэлях: 14 ударов - 14 голов.

Два личных рекорда устанавливает «Львов», чья домашняя беспроигрышная серия достигает 6 матчей (+4=2), а голевая в родных стенах - 7.

«Олимпик», 30-й раз поделивший очки с хозяевами, продлевает свою безвыигрышную серию на чужих полях до 10 матчей (=2-8).

«Олимпийцы» пропускают в общем 23 игры кряду, обновляя личный антирекорд, а в гостях - 15.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Владимир Лысенко («Колос»), 50-й - Сергей Горбунов («Мариуполь»), Майкон («Шахтер») и Шина («Львов»), 1-й - Владислав Ванат («Динамо»), Юрий Дудник, Денис Нагнойный, Рэймонд Овусу (все - «Заря»), Эмиль Мустафаев («Александрия»), Павел Кравцов («Мариуполь»), Антон Салабай («Колос»), Марко Сапуга («Рух») и Владислав Чушенко («Минай»).

Во 2-й для себя команде элитного дивизиона дебютирует Александр Кожевников («Ворскла»), ранее защищавший цвета «Мариуполя».

5-й мяч в премьер-лиге забивают Ибраим Кане и Виталий Миколенко, 1-й - Даниил Алефиренко (в 3-й игре), Владислав Хамелюк (в 16-й), Алексей Хахлев (в 18-й) и Ефим Конопля (в 44-й).

1-й дубль в УПЛ делает Даниил Сикан (в 28-м матче).

9-й пенальти из 11, в том числе 6-й подряд, реализовывает Владислав Кулач, 4-й из 5 - Даниил Кондраков.

5-й раз не забивает с «точки» Дмитрий Гречишкин.

2-ю красную карточку в карьере получает Андрей Домбровский.

80-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в этом сезоне Александр Козак («Ингулец»), 70-й - Александр Мельник («Александрия»), Артем Сухоцкий («Десна»), Агрон Руфати («Заря»), Рустам Ахмедзаде («Минай») и Роман Карасюк («Рух»).

1-й матч в элитном дивизионе проводят арбитры Дмитрий Панчишин (Харьков), Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), Геннадий Серпутько (Одесса) и Александр Соловьян (Киев).

20-й раз назначает пенальти в ворота хозяев рефери из Днепра Виталий Романов.