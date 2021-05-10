ФОТО. Тренер Брондбю необычным образом дал указание игрокам по ходу матча

Главный тренер «Брондбю» Нильс Фредериксен нашел оригинальный способ для коммуникации с игроками команды по ходу матча против «Мидтьюллана» в чемпионате Дании.
50-летнему специалисту не понравилась игра команды, и он написал на тактической доске надпись «Продолжайте атаковать».
«Брондбю» одержал победу во встрече со счетом 3:1.
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Источник — Sport.ua
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