Ему нравились бразильцы. Ахметов рассказал о взаимоотношениях с братом

Игорь Ахметов, брат президента «Шахтера», умер в январе 2021 года

  • 10.05.2021 00:59
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Ему нравились бразильцы. Ахметов рассказал о взаимоотношениях с братом
© ФК Шахтер. Игорь Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о взаимоотношениях со своим братом Игорем Ахметовым, который умер в январе 2021 года:

«Мы с братом очень были дружны, очень крепко любили друг друга. Игорь болел давно, мы за него боролись. К сожалению, он ушел. Он очень сильно любил футбол. И не пропускал ни одной игры, у него был хороший вкус на игроков, он любил красивый, яркий, атакующий футбол. Ему нравились бразильские игроки.

Да, у нас взгляды совпадали. Он даже больше любил атаку. И очень сильно помогал. Всегда говорил, какие игроки ему нравятся, какие не нравятся. И, в принципе, он во многом оказывался прав. Поэтому Игоря мне, конечно, не будет хватать».

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Источник — Великий футбол

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