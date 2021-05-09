Зверев во второй раз выиграл Мастерс в Мадриде

Немецкий теннисист в напряженном финале одолел итальянца Маттео Берреттини

  • 09.05.2021 22:32
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Зверев во второй раз выиграл Мастерс в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Девятого мая состоялся финал грунтового Мастерса в Мадриде.
 
В матче за титул немец Александр Зверев (№6 ATP) добыл волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини (№10 ATP).
 
Мадрид. Финал
Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7(8), 6:4, 6:3
 
Для Зверева это 15-й титул в карьере и четвертый выигранный Мастерс. В Мадриде он победил во второй раз, дебютный титул на испанских кортах был выигран в 2018-м году.
 
Берреттини впервые играл в финале турнира подобной категории, со следующей недели он поднимется на одну строчку в мировом рейтинге.

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Источник — Sport.ua

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