Зверев во второй раз выиграл Мастерс в Мадриде

Девятого мая состоялся финал грунтового Мастерса в Мадриде.



В матче за титул немец Александр Зверев (№6 ATP) добыл волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини (№10 ATP).



Мадрид. Финал

Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7(8), 6:4, 6:3



Для Зверева это 15-й титул в карьере и четвертый выигранный Мастерс. В Мадриде он победил во второй раз, дебютный титул на испанских кортах был выигран в 2018-м году.



Берреттини впервые играл в финале турнира подобной категории, со следующей недели он поднимется на одну строчку в мировом рейтинге.