4-й в списке бомбардиров Венгрии. Петряк забил 12-й гол за Фехервар

Украинец Иван Петряк забил гол в матче последнего 33-го тура чемпионата Венгрии между командами «Фехервар» и «ДВТК» (4:0).
На 44-й минуте Петряк открыл счет, а во втором тайме его партнеры по команде еще трижды поразили соперника в гостевом матче. Дубль сделал Неманья Николич (55 и 90 мин), один гол забил грузин Буду Зивзивадзе (79 мин).
В итоге «Фехервар» занял 3-ю позицию. Петряк забил 12 голов за сезон и занял 4-ю позицию в списке лучших бомбардиров чемпионата Венгрии.
Напомним, Сергей Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии с «Ференцварошем», за который играют Игорь Харатин и Александр Зубков.
Итоговая таблица чемпионата Венгрии
Лучшие бомбардиры чемпионата Венгрии
Источник — Sport.ua
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