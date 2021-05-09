4-й в списке бомбардиров Венгрии. Петряк забил 12-й гол за Фехервар

Украинцы провели отличный сезон в чемпионате Венгрии

  • 09.05.2021 21:29
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4-й в списке бомбардиров Венгрии. Петряк забил 12-й гол за Фехервар
© Фехервар. Иван Петряк

Украинец Иван Петряк забил гол в матче последнего 33-го тура чемпионата Венгрии между командами «Фехервар» и «ДВТК» (4:0).

На 44-й минуте Петряк открыл счет, а во втором тайме его партнеры по команде еще трижды поразили соперника в гостевом матче. Дубль сделал Неманья Николич (55 и 90 мин), один гол забил грузин Буду Зивзивадзе (79 мин).

В итоге «Фехервар» занял 3-ю позицию. Петряк забил 12 голов за сезон и занял 4-ю позицию в списке лучших бомбардиров чемпионата Венгрии.

Напомним, Сергей Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии с «Ференцварошем», за который играют Игорь Харатин и Александр Зубков.

Итоговая таблица чемпионата Венгрии

Лучшие бомбардиры чемпионата Венгрии

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Источник — Sport.ua

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