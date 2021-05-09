Когда играет Костюк? Расписание украинок на турнире в Риме на 10-е мая

В понедельник сыграют три украинки

  • 09.05.2021 21:31
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Когда играет Костюк? Расписание украинок на турнире в Риме на 10-е мая
© ФТУ. Марта Костюк

10 мая украинки Марта Костюк (№77 WTA) и парницы сестры Киченок проведут первые матчи основной сетки на турнире WTA 1000 в Риме. 
 
Костюк, которая преодолела сито квалификации, сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (№32 WTA) вторым запуском на корте №3 после матча Севастова - Тайхман. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
 
Люда Киченок и Алена Остапенко из Латвии сыграют с итальянками Джулией Гатто-Монтиконе и Бьянкой Турати следующим запуском на том же корте. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
 
Надя Киченок и румынка Ралука Олару выступят четвертым запуском на корте №4 против Дарии Юрак из Хорватии и Андреи Клепач из Словении. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
 
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Источник — Sport.ua

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