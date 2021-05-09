Бундеслига. Победа Фрайбурга и две ничьих

Состоялись три матча 32-го тура Бундеслиги.
«Фрайбург» в концовке встречи довел счет в матче с «Кельном» до разгромного, еще два матча победителя не выявили.
Чемпионат Германии. 32-й тур
«Кельн» – «Фрайбург» – 1:4
Голы: 0:1 – 18 Петерсен, 0:2 – 20 Демирович, 1:2 – 49 Андерссон, 1:3 – 90+3 Грифо, 1:4 – 90+6 Шмид.
«Айнтрахт Ф» – «Майнц» – 1:1
Голы: 0:1 – 11 Онисиво, 1:1 – 85 Хрустич.
«Герта» – «Арминия» – 0:0
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Источник — Sport.ua
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