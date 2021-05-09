Шахтер — Ингулец. Убежал с центра поля! Видео гола Тете

В поединке 26-го тура УПЛ «Шахтер» — «Ингулец» счет на 16-й минуте встречи открыл бразильский футболист «горняков» Тете. Вингер с центра поля убежал на свидание с вратарем, обыграв и стража ворот, и догонявшего его защитника.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.