Александр Зверев – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого мая состоится финал грунтового Мастерса в Мадриде.



В матче за титул сразятся немец Александр Зверев (№6 ATP) и итальянец Маттео Берреттини (№10 ATP).



Встреча начнется в 19:30 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались трижды, немец выиграл два матча.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча