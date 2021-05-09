Александр Зверев – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого мая состоится финал грунтового Мастерса в Мадриде.
В матче за титул сразятся немец Александр Зверев (№6 ATP) и итальянец Маттео Берреттини (№10 ATP).
Встреча начнется в 19:30 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались трижды, немец выиграл два матча.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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