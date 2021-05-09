ФОТО. Назад в прошлое. Шахтер пересел на автобус 1973 года выпуска

9 мая у «Шахтера» заключительный матч сезона-2020/21 с «Ингульцом». На НСК «Олимпийский» команда приехала на ретроавтобусе ЛАЗ-697М «Турист» 1973 года выпуска. Данная поездка приурочена к 85-летию, которое клуб празднует в этом году.

На таком же транспорте «Шахтер» перемещался в 1970-х годах. Автобус в идеальном состоянии и специально дооборудован для футбольной команды, а на его кузов нанесена ретростилистика того времени.

Поездка на ретроавтобусе от отеля «Опера» до «Олимпийского» вызвала живые эмоции игроков и тренеров «Шахтера».

– Отличная идея с автобусом! Мы будто вернулись в романтичное прошлое, – сказал защитник команды Сергей Кривцов. – «Шахтер» чтит свое прошлое и любит удивлять болельщиков необычными историями, особенно к таким датам, как 85-летие клуба.

Первый официальный матч «горняки» провели 24 мая 1936 года. Именно эта дата считается днем рождения клуба.