ФОТО. Назад в прошлое. Шахтер пересел на автобус 1973 года выпуска

Поездка приурочена к 85-летию, которое донецкий клуб празднует в этом году

  • 09.05.2021 16:30
  • 3049 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Назад в прошлое. Шахтер пересел на автобус 1973 года выпуска
© ФК Шахтер Донецк

9 мая у «Шахтера» заключительный матч сезона-2020/21 с «Ингульцом». На НСК «Олимпийский» команда приехала на ретроавтобусе ЛАЗ-697М «Турист» 1973 года выпуска. Данная поездка приурочена к 85-летию, которое клуб празднует в этом году.

На таком же транспорте «Шахтер» перемещался в 1970-х годах. Автобус в идеальном состоянии и специально дооборудован для футбольной команды, а на его кузов нанесена ретростилистика того времени.

Поездка на ретроавтобусе от отеля «Опера» до «Олимпийского» вызвала живые эмоции игроков и тренеров «Шахтера».

– Отличная идея с автобусом! Мы будто вернулись в романтичное прошлое, – сказал защитник команды Сергей Кривцов. – «Шахтер» чтит свое прошлое и любит удивлять болельщиков необычными историями, особенно к таким датам, как 85-летие клуба.

Первый официальный матч «горняки» провели 24 мая 1936 года. Именно эта дата считается днем рождения клуба.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 09.05.2021 17:06
    0
    Ретро автобус это круто, но "Шахтёр Донецк" я все таки думал клуб называется " Шахтар Донецьк"...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 09.05.2021 17:05
    0
    axylinam, 09.05.2021 16:45
    Кротам 85 лет-это получается мало чемпионств за такой долгий срок
    Кроти не живуть стільки...
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 09.05.2021 17:05
    0
    Не ну а шо, креативно. Особенно весело смотрится фото Дарио возле автобуса и надпись на автобусе Турист🤣
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.05.2021 17:03
    0
    Ахметов обіцяв, що в наступному сезоні і зарплати у гравців Шахтаря будуть як в 70х.
    😂
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 09.05.2021 16:53
    -1
    Сейчас ссыкухи Голубые накидают своей слизи...
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 09.05.2021 16:53
    0
    Ностальжи!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 09.05.2021 16:51
    0
    По итогам чемпионата СССР 1973, Шахтер занял почетное 6 место, верной дорогой идете товарищи
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:50
    +1
    Такие автобусы до сих пор ездят на маршрутах по сёлам....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.05.2021 16:45
    0
    Кротам 85 лет-это получается мало чемпионств за такой долгий срок
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 16:50
    +1
    Такие автобусы до сих пор ездят на маршрутах по сёлам....
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 09.05.2021 17:06
    0
    Ретро автобус это круто, но "Шахтёр Донецк" я все таки думал клуб называется " Шахтар Донецьк"...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.05.2021 17:05
    0
    axylinam, 09.05.2021 16:45
    Кротам 85 лет-это получается мало чемпионств за такой долгий срок
    Кроти не живуть стільки...
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 09.05.2021 17:05
    0
    Не ну а шо, креативно. Особенно весело смотрится фото Дарио возле автобуса и надпись на автобусе Турист🤣
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.05.2021 17:03
    0
    Ахметов обіцяв, що в наступному сезоні і зарплати у гравців Шахтаря будуть як в 70х.
    😂
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 09.05.2021 16:53
    0
    Ностальжи!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 09.05.2021 16:51
    0
    По итогам чемпионата СССР 1973, Шахтер занял почетное 6 место, верной дорогой идете товарищи
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.05.2021 16:45
    0
    Кротам 85 лет-это получается мало чемпионств за такой долгий срок
    Ссылка
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