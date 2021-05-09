Колос — Динамо. Вот это пушка! Видео гола Миколенко

В поединке 26-го тура УПЛ «Колос» — «Динамо» забитым голом отметился 21-летний защитник киевской команды Виталий Миколенко.
Миколенко мощнейшим ударом слета поразил ворота на 64-й минуте встречи, сделав счет 3:0 в пользу киевской команды.
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Источник — Футбол 1/2/3
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На какого и в каком матче ?
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