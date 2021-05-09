Колос — Динамо. Вот это пушка! Видео гола Миколенко

Защитник киевской команды поразил ворота соперников дальним ударом

  • 09.05.2021 16:07
  • 1892 просмотра
  • 5 комментариев
Колос — Динамо. Вот это пушка! Видео гола Миколенко
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

В поединке 26-го тура УПЛ «Колос» — «Динамо» забитым голом отметился 21-летний защитник киевской команды Виталий Миколенко.

Миколенко мощнейшим ударом слета поразил ворота на 64-й минуте встречи, сделав счет 3:0 в пользу киевской команды.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 09.05.2021 16:57
    +2
    Ossa8860, 09.05.2021 16:32
    Нападение на вратаря.
    Заканчивай с тяжелыми наркотиками
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 09.05.2021 16:53
    +2
    Ossa8860, 09.05.2021 16:32
    Нападение на вратаря.
    Было нападение галюциногенных грибов на тебя
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 09.05.2021 16:41
    +4
    Ossa8860, 09.05.2021 16:32
    На какого и в каком матче ?
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 09.05.2021 16:32
    -10
    Нападение на вратаря.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 09.05.2021 16:23
    +4
    Возможно лучший гол чемпионата! А Жерсон хорош, видно что в коллектив отлично вписался
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 09.05.2021 16:41
    +4
    Ossa8860, 09.05.2021 16:32
    На какого и в каком матче ?
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 09.05.2021 16:23
    +4
    Возможно лучший гол чемпионата! А Жерсон хорош, видно что в коллектив отлично вписался
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 09.05.2021 16:57
    +2
    Ossa8860, 09.05.2021 16:32
    Нападение на вратаря.
    Заканчивай с тяжелыми наркотиками
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 09.05.2021 16:53
    +2
    Ossa8860, 09.05.2021 16:32
    Нападение на вратаря.
    Было нападение галюциногенных грибов на тебя
    Ссылка
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