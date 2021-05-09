Колос — Динамо. В самую девятку! Видео гола Шапаренко

22-летний украинский хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко отметился забитым мячом в поединке 26-го тура УПЛ против «Колоса».
Шапаренко реализовал штрафной удар на 57-й минуте встречи, точно отправив мяч в верхний угол ворот.
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Источник — Футбол 1/2/3
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