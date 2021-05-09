Сергей СОЛОВЬЕВ: «Надеюсь, 30 очков хватит, чтобы остаться в Первой лиге»

Главный тренер «ВПК-Агро» Сергей Соловьев рассказал, сколько очков должно хватить для сохранения прописки в Первой лиге и прояснил ситуацию с теми игроками, в частности, с экс-полузащитником сборной Украины Павлом Ксензом, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня.

«На мой взгляд, 30 набранных очков должно хватить, чтобы остаться в Первой лиге. Поскольку в активе «ВПК-Агро» уже 28 очков и игра в запасе, то мы близки к тому, чтобы выполнить задачу-минимум. Постараемся на финишной прямой закрепиться в середине турнирной таблицы.

Что касается тех футболистов, у которых летом заканчиваются контракты с клубом, то с молодыми игроками уже проведены переговоры, и они дали согласие на пролонгацию соглашений. С опытными бойцами переговорный процесс еще впереди, но надеюсь, что те исполнители, которые нам нужны, тот же Ксенз, также останутся в «ВПК-Агро», — отметил Соловьев.

«ВПК-Агро» занимает в Первой лиге 11 место, набрав 28 очков и имея один матч в запасе.