ФОТО. Свитолина готовится к старту турнира в Риме

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту турнира WTA 1000 в Риме.
«Последние штрихи подготовки перед началом турнира в Риме», — прокомментировала Элина свежее фото.
Свитолина посеяна под №5 и будет стартовать со второго круга соревнований. Соперница украинки определится в матче между американкой Амандой Анисимовой и китаянкой Ван Цян.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.