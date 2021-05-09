ФОТО. Свитолина готовится к старту турнира в Риме

Украинская теннисистка начнет выступления со второго круга соревнований

  • 09.05.2021 14:08
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ФОТО. Свитолина готовится к старту турнира в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту турнира WTA 1000 в Риме.

«Последние штрихи подготовки перед началом турнира в Риме», — прокомментировала Элина свежее фото.

Свитолина посеяна под №5 и будет стартовать со второго круга соревнований. Соперница украинки определится в матче между американкой Амандой Анисимовой и китаянкой Ван Цян.

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Источник — Instagram

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