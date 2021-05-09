Юрий ВИРТ: «Мы много слышим о Минае, но в этом мало футбольного»

«Ворскла» обыграет ужгородский клуб, уверен специалист

  • 09.05.2021 13:56
  • 797 просмотров
  • 0 комментариев
Главные новости
Колос – Динамо Киев – 0:3. LIVE

- Футбол

41
13624
Минай – Ворскла – 1:2. LIVE

- Футбол

7
3936
Мариуполь – Десна – 2:1. LIVE

- Футбол

4
2386
Юрий ВИРТ: «Мы много слышим о Минае, но в этом мало футбольного»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от поединка 26-го тура УПЛ «Минай» — «Ворскла».

«В последнее время мы много слышим о «Минае», но мало в этом футбольного. Команда прощается с Премьер-лигой, поэтому и настрой у нее может быть соответствующим. А вот «Ворскла» еще имеет шансы на попадание в еврокубковую зону. Да, не все зависит от полтавчан, но свою победу в Ужгороде они добудут, правда, эта победа не позволит им выступить в Европе, учитывая мои счета», — считает Вирт.

Матч «Минай» — «Ворскла» состоится в воскресенье, 9 мая, в 14:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности