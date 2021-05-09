Юрий ВИРТ: «Мы много слышим о Минае, но в этом мало футбольного»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от поединка 26-го тура УПЛ «Минай» — «Ворскла».

«В последнее время мы много слышим о «Минае», но мало в этом футбольного. Команда прощается с Премьер-лигой, поэтому и настрой у нее может быть соответствующим. А вот «Ворскла» еще имеет шансы на попадание в еврокубковую зону. Да, не все зависит от полтавчан, но свою победу в Ужгороде они добудут, правда, эта победа не позволит им выступить в Европе, учитывая мои счета», — считает Вирт.

Матч «Минай» — «Ворскла» состоится в воскресенье, 9 мая, в 14:00.