Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Колосом

В воскресенье, 9 мая, киевское «Динамо» сыграет заключительный матч УПЛ сезона 2020/2021. Подопечные Мирчи Луческу в рамках 26-го тура встретятся с «Колосом» из Ковалевки.

Утром в день игры в Ковалевке в одном из помещений стадиона «Колос» было проведено традиционное совещание с участием лиц, задействованных в организации поединка. Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды. «Динамо» будет одето в экипировку синего цвета (вратарь – в сером), «Колос» выйдет на матч в белом (вратарь – в зеленом).

Поединок «Колос» – «Динамо» состоится на стадионе «Колос» в Ковалевке, начало – в 14.00.