Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Колосом

Киевляне выйдут на поле в форме синего цвета

  • 09.05.2021 13:15
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  • 1 комментарий
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Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Колосом
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 9 мая, киевское «Динамо» сыграет заключительный матч УПЛ сезона 2020/2021. Подопечные Мирчи Луческу в рамках 26-го тура встретятся с «Колосом» из Ковалевки.

Утром в день игры в Ковалевке в одном из помещений стадиона «Колос» было проведено традиционное совещание с участием лиц, задействованных в организации поединка. Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды. «Динамо» будет одето в экипировку синего цвета (вратарь – в сером), «Колос» выйдет на матч в белом (вратарь – в зеленом).

Поединок «Колос» – «Динамо» состоится на стадионе «Колос» в Ковалевке, начало – в 14.00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Johnny Mnemonik
    online
      Johnny Mnemonik, 09.05.2021 13:44
    0
    Эту новость нужно в топ!!! Кому оно надо?
    Ссылка
    Johnny Mnemonik
    online
      Johnny Mnemonik, 09.05.2021 13:44
    0
    Эту новость нужно в топ!!! Кому оно надо?
    Ссылка
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