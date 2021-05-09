Юрий ВИРТ: «Динамо хочется ударно завершить сезон»

Специалист поделился ожиданиями от поединка 26-го тура чемпионата Украины

  • 09.05.2021 12:56
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Юрий ВИРТ: «Динамо хочется ударно завершить сезон»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от поединка 26-го тура УПЛ «Колос» — «Динамо».

«Лучшего раздражителя, чем «Динамо» или «Шахтер», найти сложно, поэтому «Колос» в любом случае будет биться за очки, которые гарантировали бы команде Руслана Костышина четвертое место. Однако и «Динамо» после ничьей в Мариуполе захочет ударно завершить сезон», — считает Вирт.

Матч 26-го тура УПЛ «Колос» — «Динамо» состоится в воскресенье, 9 мая, в 14:00.

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Источник — zbirna.com

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