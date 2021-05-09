В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас).
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Источник — Sport.ua
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