ВИДЕО. В Малайзии забит гол рукой в стиле Марадоны

В матче чемпионата Малайзии между ФК «Куала-Лумпур» и «УиТМ» форвард Шукор Адан отличился голом рукой.
Адан выпрыгнул выше защитников и послал мяч в сетку запрещенной частью тела, сравняв счет.
Рефери не заметил нарушения, гол был засчитан. Встреча завершилась со счетом 1:1.
May 9, 2021
Напомним, ранее подобным образом отличился легендарный аргентинец Диего Марадона в матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии.
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Источник — Sport.ua
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