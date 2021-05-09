ВИДЕО. В Малайзии забит гол рукой в стиле Марадоны

В матче чемпионата Малайзии между ФК «Куала-Лумпур» и «УиТМ» форвард Шукор Адан отличился голом рукой.

Адан выпрыгнул выше защитников и послал мяч в сетку запрещенной частью тела, сравняв счет.

Рефери не заметил нарушения, гол был засчитан. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Напомним, ранее подобным образом отличился легендарный аргентинец Диего Марадона в матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии.