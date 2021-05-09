Ника СИЧИНАВА: «Может быть, я уйду в другой клуб»

Форвард «Ингульца» – о ближайших перспективах

  • 09.05.2021 12:03
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
Ника СИЧИНАВА: «Может быть, я уйду в другой клуб»
© ФК Ингулец. Ника Сичинава

Нападающий «Ингульца» Ника Сичинава рассказал о ближайших планах и подвел итог сезона.

«Да, у меня заканчивается контракт с «Ингульцом» и, может быть, я уйду в другой клуб. В то же время пока ничего не решено.

Провели неплохой сезон и главное, что решили задачу - «Ингулец» остался в УПЛ. В заключительном туре играем с «Шахтером», надеюсь, подарим праздник любителям футбола», - сказал Сичинава.

В текущем сезоне УПЛ 26-летний грузинский форвард в составе «Ингульца» провел 21 матч и забил 6 мячей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.05.2021 12:19
    0
    судя по фамилии - он что японец?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.05.2021 12:19
    0
    судя по фамилии - он что японец?
    Ссылка
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