Ника СИЧИНАВА: «Может быть, я уйду в другой клуб»

Нападающий «Ингульца» Ника Сичинава рассказал о ближайших планах и подвел итог сезона.

«Да, у меня заканчивается контракт с «Ингульцом» и, может быть, я уйду в другой клуб. В то же время пока ничего не решено.

Провели неплохой сезон и главное, что решили задачу - «Ингулец» остался в УПЛ. В заключительном туре играем с «Шахтером», надеюсь, подарим праздник любителям футбола», - сказал Сичинава.

В текущем сезоне УПЛ 26-летний грузинский форвард в составе «Ингульца» провел 21 матч и забил 6 мячей.