Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) продолжит борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В финале отбора 18-летняя украинка сыграет против японки Нао Хибино (№82 WTA). Встреча начнется в 12:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила японка.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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