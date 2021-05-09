Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) продолжит борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



В финале отбора 18-летняя украинка сыграет против японки Нао Хибино (№82 WTA). Встреча начнется в 12:00 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила японка.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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