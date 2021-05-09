Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Риме

  • 09.05.2021 10:08
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Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Девятого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) продолжит борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
В финале отбора 18-летняя украинка сыграет против японки Нао Хибино (№82 WTA). Встреча начнется в 12:00 по Киеву.
 
Ранее девушки играли один раз, победила японка.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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