ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая

В воскресенье, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Колос - Динамо Киев 5,12 - 3,59 - 1,79
14:00. Заря - Александрия 1,82 - 3,59 - 4,60
14:00. Мариуполь - Десна 7,32 - 4,49 - 1,40
14:00. Минай - Ворскла 10,82 - 5,69 - 1,25
17:00. Шахтер - Ингулец 1,12 - 7,49 - 19,40
17:00. Днепр-1 - Рух 1,82 - 3,49 - 4,40
17:00. Львов - Олимпик 3,02 - 3,49 - 2,20
16:05. Астон Вилла - Ман Юнайтед 4,52 - 3,79 - 1,80
18:30. Вест Хэм - Эвертон 2,22 - 3,49 - 3,40
22:00. Реал Мадрид - Севилья 1,92 - 3,69 - 4,10
16:00. Парма - Аталанта 14,22 - 6,49 - 1,20
21:45. Ювентус - Милан 1,82 - 3,89 - 4,60
БАСКЕТБОЛ
22:30. Клипперс - Нью-Йорк