Борис ТАЩИ: «В футбольном плане Украина от меня далеко»

Украинский форвард корейского «Пхохан Стилерс» Борис Тащи рассказал возможен ли его переход в клуб из Украины.

«Я уже давно уехал из Украины. В футбольном плане как-то Украина далеко от меня, приезжаю туда только в отпуск к своим родным. Поэтому Украину в плане продолжения карьеры не рассматривал. Вариант с «Пхоханом» тоже не появился спонтанно, поэтому, поговорив со спортивным директором и тренером «Санкт Паули» мы пришли к решению, что расторгнем контракт.

В Украине сейчас бываю редко. В основном только летом, в последний раз был в Одессе на дне рождении у сестры. Зимой отпуск в основном проводил в Европе. Сейчас, конечно, после коронавируса стало сложнее передвигаться на длительные расстояния. Чаще получается, что родители гостят у нас».