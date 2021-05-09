Борис ТАЩИ: «В футбольном плане Украина от меня далеко»

Украинский форвард выступает в корейском клубе

  • 09.05.2021 04:50
  • 443 просмотра
  • 0 комментариев
Борис ТАЩИ: «В футбольном плане Украина от меня далеко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Тащи

Украинский форвард корейского «Пхохан Стилерс» Борис Тащи рассказал возможен ли его переход в клуб из Украины.

«Я уже давно уехал из Украины. В футбольном плане как-то Украина далеко от меня, приезжаю туда только в отпуск к своим родным. Поэтому Украину в плане продолжения карьеры не рассматривал. Вариант с «Пхоханом» тоже не появился спонтанно, поэтому, поговорив со спортивным директором и тренером «Санкт Паули» мы пришли к решению, что расторгнем контракт.

В Украине сейчас бываю редко. В основном только летом, в последний раз был в Одессе на дне рождении у сестры. Зимой отпуск в основном проводил в Европе. Сейчас, конечно, после коронавируса стало сложнее передвигаться на длительные расстояния. Чаще получается, что родители гостят у нас».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности