Защитник Ндиайе летом может покинуть Ворсклу

Защитник полтавской «Ворсклы» Пап-Альюн Ндиайе летом может покинуть расположение «зелено-белых».
Контракт Ндиайе с полтавским клубом заканчивается 30 июня этого года. Сообщается, что у защитника есть несколько предложений из европейских клубов.
В частности, Ндиайе заинтересовались французские «Ланс» и «Лилль». Также к защитнику проявляет интерес португальская «Брага». Кроме того, во время зимних сборов «Ворсклы» в Турции на футболиста обратили внимание скауты «Бешикташа».
В текущем сезоне Ндиайе провел 21 матч в составе «Ворсклы».
Источник — Football365
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