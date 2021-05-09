Защитник Ндиайе летом может покинуть Ворсклу

К защитнику проявляют интерес европейские клубы

  • 09.05.2021 03:17
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Защитник Ндиайе летом может покинуть Ворсклу
© ФК Ворскла. Пап-Альюн Ндиайе

Защитник полтавской «Ворсклы» Пап-Альюн Ндиайе летом может покинуть расположение «зелено-белых».

Контракт Ндиайе с полтавским клубом заканчивается 30 июня этого года. Сообщается, что у защитника есть несколько предложений из европейских клубов.

В частности, Ндиайе заинтересовались французские «Ланс» и «Лилль». Также к защитнику проявляет интерес португальская «Брага». Кроме того, во время зимних сборов «Ворсклы» в Турции на футболиста обратили внимание скауты «Бешикташа».

В текущем сезоне Ндиайе провел 21 матч в составе «Ворсклы».

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Источник — Football365

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