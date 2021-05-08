В матче 32-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
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Источник — MEGOGO
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