Полиция Мюнхена объявила в розыск конкуренцию в Бундеслиге

Полиция Мюнхена в своем аккаунте в твиттера своеобразно поздравила «Баварию» с завоеванием девятого чемпионского титула подряд.
«Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте «Баварии» или в любой полицейский участок», – сказано в сообщении.
Отметим, что «Бавария» завоевала чемпионство в 30-й раз в своей истории.
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Источник — Twitter
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