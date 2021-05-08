Полиция Мюнхена объявила в розыск конкуренцию в Бундеслиге

Полиция Мюнхена в своем аккаунте в твиттера своеобразно поздравила «Баварию» с завоеванием девятого чемпионского титула подряд.



«Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте «Баварии» или в любой полицейский участок», – сказано в сообщении.



Отметим, что «Бавария» завоевала чемпионство в 30-й раз в своей истории.