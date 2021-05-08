ВИДЕО. Как не забил Халк? Забавное завершение матча Второй лиги

В матче 21-го тура Второй лиги «Буковина» – «Карпаты Галич» (0:3) случился забавный эпизод.



В концовке встречи, когда гости уже выигрывали в три мяча, вратарь хозяев Иван Пономаренко совершил досадную ошибку, отдав мяч Игорю Худобяку (тот, которого называют Халк).



Нападающий львовян «Карпат» с боями прорвался к воротам и в падении с нескольких метров не смог поразить пустые ворота.



Арбитр зафиксировал нарушение со стороны игрока «Буковины», но и с пенальти Худобяк забить не сумел.

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