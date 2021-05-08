ВИДЕО. Как не забил Халк? Забавное завершение матча Второй лиги

В матче 21-го тура Второй лиги «Буковина» – «Карпаты Галич» (0:3) случился забавный эпизод.
В концовке встречи, когда гости уже выигрывали в три мяча, вратарь хозяев Иван Пономаренко совершил досадную ошибку, отдав мяч Игорю Худобяку (тот, которого называют Халк).
Нападающий львовян «Карпат» с боями прорвался к воротам и в падении с нескольких метров не смог поразить пустые ворота.
Арбитр зафиксировал нарушение со стороны игрока «Буковины», но и с пенальти Худобяк забить не сумел.
Если видео не началось с нужного момента, таймкод 1:51:35
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.