ВИДЕО. Игроки Динамо U-21 празднуют последний титул молодежного чемпионата

Футболисты «Динамо» Киев U-21 отпраздновали свой титул по итогам сезона в молодежном чемпионате Украины. Это был последний розыгрыш турнира, который расформируют перед сезоном 2021/22.
Ожидается, что большую часть игроков молодежного состава киевляне раздадут по арендам.
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Источник — Sport.ua
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