Эшли Барти – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого мая состоится финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



В матче за титул сойдутся лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти и пока что седьмая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.



Встреча начнется в 19:30 по Киеву. В случае победы Соболенко поднимется на четвертую строчку в мировой классификации, но даже участие в финале позволит ей стать пятой в следующей редакции рейтинга WTA.



Ранее девушки провели семь матчей, австралийка выиграла на один раз больше.

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