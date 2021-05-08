ОФИЦИАЛЬНО. УАФ ограничила количество зрителей на финале Кубка Украины

Оперативный штаб в Тернополе провел заседание по поводу билетов на матч финала Кубка Украины «Динамо» - «Заря», который должен состояться 13 мая.

В итоге было принято решение допустить на стадион не более 20% зрителей (общая вместимость арены - 15 тысяч).

Часть билетов будет распределена между болельщиками «Динамо» и «Заря», а часть можно будет приобрести онлайн и офлайн.