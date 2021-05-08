ОФИЦИАЛЬНО. УАФ ограничила количество зрителей на финале Кубка Украины

Не более 20% болельщиков от вместимости арены

  • 08.05.2021 17:48
  • 406 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ ограничила количество зрителей на финале Кубка Украины
© uaf.ua

Оперативный штаб в Тернополе провел заседание по поводу билетов на матч финала Кубка Украины «Динамо» - «Заря», который должен состояться 13 мая.

В итоге было принято решение допустить на стадион не более 20% зрителей (общая вместимость арены  - 15 тысяч).

Часть билетов будет распределена между болельщиками «Динамо» и «Заря», а часть можно будет приобрести онлайн и офлайн.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 08.05.2021 17:52
    +3
    Конченые!
    В разгар локдауна был практически полный стадион на полуфинале!
    А на финале, когда официально все области вышли из красной зоны, будет 2 тысячи!
    Идиоты!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.05.2021 17:52
    +3
    Конченые!
    В разгар локдауна был практически полный стадион на полуфинале!
    А на финале, когда официально все области вышли из красной зоны, будет 2 тысячи!
    Идиоты!
    Ссылка
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