Юрген КЛОПП: «Никто в Ливерпуле не будет плакать из-за непопадания в ЛЧ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное непопадание команды в Лигу чемпионов на следующий сезон:

«Мы не дети, которым не покупают конфеты в магазине сладостей. Мы несем ответственность за ситуацию, в которой оказались. Никто не будет смотреть матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне и плакать, лежа перед телевизором, если мы не попадем в этот турнир.

Если у кого-то возникнут проблемы с этим, то, надеюсь, я быстро это пойму и смогу решить ситуацию на раннем этапе. Я почти уверен, что смогу быстро это понять.

У нас до сих пор есть шанс на попадание в Лигу чемпионов, и мы должны концентрироваться на этом. Кто-то, конечно, уже думает, что у нас нет шансов, и поэтому мы уже должны списать этот сезон со счетов».

За четыре тура до финиша «Ливерпуль» идет седьмым в турнирной таблице АПЛ с 7-очковым отставанием от четвертого места и игрой в запасе.