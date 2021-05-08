Роман ЯРЕМЧУК: «Кто знает, может останусь в Генте»

Форвард сборной Украины – о своем будущем

  • 08.05.2021 17:03
  • 477 просмотров
  • 2 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Кто знает, может останусь в Генте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук оценил возможность перехода в другой клуб ближайшим летом:

– Сейчас хороший контакт с техническим директором «Гента» Мишелем Луважи и председателем клуба. Никогда не знаешь. Они знают, чего я хочу, уважают меня. Если будет хорошее предложение, они будут решать.

- Будет ли 20 млн евро приемлемой ценой?
– Это не моя работа говорить об этом. Куда хочу уйти? Конкуренция важна, но я должен себя чувствовать уверенно. Хочу в команду, где у меня будет хорошее окружение. Еще слишком рано говорить об этом. Кто знает, может, останусь в клубе.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 21 гол и 7 ассистов в 38 матчах за «Гент» во всех турнирах.

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Источник — Het Nieuwsblad

(5 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 08.05.2021 17:41
    0
    Я тоже думаю что Италия это то, что нужно Роману.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 08.05.2021 17:16
    0
    В Италию давай!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 08.05.2021 17:41
    0
    Я тоже думаю что Италия это то, что нужно Роману.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 08.05.2021 17:16
    0
    В Италию давай!
    Ссылка
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