Роман ЯРЕМЧУК: «Кто знает, может останусь в Генте»

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук оценил возможность перехода в другой клуб ближайшим летом:

– Сейчас хороший контакт с техническим директором «Гента» Мишелем Луважи и председателем клуба. Никогда не знаешь. Они знают, чего я хочу, уважают меня. Если будет хорошее предложение, они будут решать.

- Будет ли 20 млн евро приемлемой ценой?

– Это не моя работа говорить об этом. Куда хочу уйти? Конкуренция важна, но я должен себя чувствовать уверенно. Хочу в команду, где у меня будет хорошее окружение. Еще слишком рано говорить об этом. Кто знает, может, останусь в клубе.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 21 гол и 7 ассистов в 38 матчах за «Гент» во всех турнирах.