Дикий календарь. Манчестер Юнайтед проведет 3 матча за 5 дней

Уле Гуннар Сульшер недоволен работой АПЛ

  • 08.05.2021 16:27
  • 562 просмотра
  • 2 комментария
Дикий календарь. Манчестер Юнайтед проведет 3 матча за 5 дней
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер остался недоволен решением АПЛ перенести матч против «Ливерпуля», который был сорван из-за протеста болельщиков, на 13 мая.

Это значит, что МЮ проведет 3 матча АПЛ за 5 дней: 9 мая состоится матч с «Астон Виллой», затем 11 мая игра против «Лестера», а затем 13 - «Ливерпуль».

«Кто составляет расписание? Какие-то люди в пиджаках. Я такого в современном футболе не помню. Могу сказать, что невозможно провести все эти матчи на топ-уровне», - сказал Сульшер.

МЮ занимает в АПЛ 2-е место.

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
    var
    online
      var, 08.05.2021 16:45
    0
    Надо было и нам провести кубок Украины на Пасху, а потом доигрывать чемпионат. Но Динамо это не МЮ, и должок за 2:4 и 0:4 ещё долго не отдадут... одному из самых титулованных клубов АПЛ.
    Теперь же эти матчи мало на что влияют.
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    Vitalii
      Vitalii, 08.05.2021 16:39
    0
    А це стало наслідком дій спочатку керівництва клубу, а потім його вболівальників. Одже Сульшеру потрібно для початку висловити їм претензії.
    Ссылка
    var
    online
      var, 08.05.2021 16:45
    0
    Надо было и нам провести кубок Украины на Пасху, а потом доигрывать чемпионат. Но Динамо это не МЮ, и должок за 2:4 и 0:4 ещё долго не отдадут... одному из самых титулованных клубов АПЛ.
    Теперь же эти матчи мало на что влияют.
    Ссылка
    Vitalii
    online
      Vitalii, 08.05.2021 16:39
    0
    А це стало наслідком дій спочатку керівництва клубу, а потім його вболівальників. Одже Сульшеру потрібно для початку висловити їм претензії.
    Ссылка
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