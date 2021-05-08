Дикий календарь. Манчестер Юнайтед проведет 3 матча за 5 дней

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер остался недоволен решением АПЛ перенести матч против «Ливерпуля», который был сорван из-за протеста болельщиков, на 13 мая.
Это значит, что МЮ проведет 3 матча АПЛ за 5 дней: 9 мая состоится матч с «Астон Виллой», затем 11 мая игра против «Лестера», а затем 13 - «Ливерпуль».
«Кто составляет расписание? Какие-то люди в пиджаках. Я такого в современном футболе не помню. Могу сказать, что невозможно провести все эти матчи на топ-уровне», - сказал Сульшер.
МЮ занимает в АПЛ 2-е место.
Источник — Sky Sports
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Теперь же эти матчи мало на что влияют.
Теперь же эти матчи мало на что влияют.
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