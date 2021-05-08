26 голов в 26 матчах. Ванат ударно завершил сезон Динамо U-21

Сегодня «Динамо» U-21 в статусе чемпиона молодежного первенства завершило сезон поединком против «Колоса».

Игра закончилась победой киевлян 4:1, а один из голов забил форвард Владислав Ванат. Он завершил сезон с 26 мячами в 26-ти матчах, обновив рекорд молодежного чемпионата.

Это был последний матч в истории молодежного чемпионата, который с сезона 2021/22 будет упразднен.

Чемпионат U-21. 26-й тур

Колос U-21 - Динамо U-21 - 1:4

Голы: Голуб, 81 - Малаки, 36 (в свои ворота), Власов, 39, Ванат, 43, В.Волошин, 90+3