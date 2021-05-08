Сергей КРИВЦОВ: «Мы провалили сезон. Упали ниже дна»

Защитник «Шахтера» - о выступлениях команды в нынешнем сезоне

  • 08.05.2021 15:09
  • 105 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КРИВЦОВ: «Мы провалили сезон. Упали ниже дна»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов подвел итоги нынешнего сезона для команды:

- 23 очка преимущества для «Шахтера» в прошлом сезоне. Насколько это сработало в минус в этом сезоне?
– Я не думаю, что мы после этого расслабились. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна. Но ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.

- Почему в этом сезоне провалились?
– Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона, где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: «Имеем то, что имеем».

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.05.2021 15:14
    0
    Да на второе место только. К чему это пафосное самобичевание?
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.05.2021 15:10
    +1
    Впали там, де вам і місце!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.05.2021 15:10
    +1
    Впали там, де вам і місце!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.05.2021 15:14
    0
    Да на второе место только. К чему это пафосное самобичевание?
    Ссылка
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