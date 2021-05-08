Сергей КРИВЦОВ: «Мы провалили сезон. Упали ниже дна»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов подвел итоги нынешнего сезона для команды:

- 23 очка преимущества для «Шахтера» в прошлом сезоне. Насколько это сработало в минус в этом сезоне?

– Я не думаю, что мы после этого расслабились. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна. Но ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.

- Почему в этом сезоне провалились?

– Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона, где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: «Имеем то, что имеем».