Сергей КРИВЦОВ: «Мы провалили сезон. Упали ниже дна»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов подвел итоги нынешнего сезона для команды:
- 23 очка преимущества для «Шахтера» в прошлом сезоне. Насколько это сработало в минус в этом сезоне?
– Я не думаю, что мы после этого расслабились. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна. Но ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.
- Почему в этом сезоне провалились?
– Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона, где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: «Имеем то, что имеем».
Источник — ТК Футбол
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