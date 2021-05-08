Днепр-1 вскоре выкупит хорватского нападающего

«Днепр-1»собирается воспользоваться опцией выкупа арендованного у загребского «Динамо» нападающего Марио Чуже.
Источник отмечает, что в матче 24 тура УПЛ «Шахтер» — «Днепр-1» присутствовал агент Марио Чуже. Определенность с трансфером Чуже в этом вопросе появится в начале следующей недели.
Согласно порталу Transfermarkt, цена хорватского футболиста составляет 500 тысяч евро, хотя хорватский клуб считает, что футболист стоит дороже.
Аренда нападающего в днепровском клубе рассчитана до конца сезона. Контракт с «Динамо» (Загреб) рассчитан до 20 января 2025 года.
В этом сезоне Марио Чуже провел 11 матчей и забил 6 голов в УПЛ.
Ранее сообщалось, что вскоре Назарий Русин может перейти в «Днепр-1».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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