Арсенал хочет подписать дисквалифицированного за допинг вратаря

Лондонский «Арсенал» намерен усилить свой состав вратарем «Аякса» Андре Онаной.

В данный момент 25-летний футболист дисквалифицирован УЕФА, в феврале в его допинг-пробе обнаружили фуросемид. Онана подал апелляцию. Если его жалобу удовлетворят, срок наказания сократится до 8 месяцев и закончится в октябре этого года.

Как сообщает Goal, «Арсенал» ждет, чем завершится рассмотрение апелляции. Если апелляция будет удовлетворена, клуб намерен купить Онану.

«Аякс» рассчитывает получить за вратаря около 12 млн фунтов.

Онана является воспитанником «Барселоны». Он играет за «Аякс» с 2015 года и за это время провел 204 матча, пропустив в них 180 мячей.