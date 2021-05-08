Марта Костюк – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала квалификации на турнире в Риме

  • 08.05.2021 12:33
  • 3058 просмотров
  • 12 комментариев
Марта Костюк – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Марта Костюк

Восьмого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) начнет борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
В полуфинале отбора 18-летняя украинка сыграет с местной теннисисткой, обладательницей уайлд-кард Нурией Бранкаччо, которая в рейтинге WTA занимает 592-е место. Время начала – 12:50 по Киеву.

 
Ранее девушки между собой не встречались.
 
В финале квалификации победительница матча сыграет против Се Шувэй (№65 WTA) или Нао Хибино (№82 WTA).

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.05.2021 14:00
    0
    И заруба во втором гейме завершилась в пользу Марты.... Ну, надеюсь, дальше пойдет веселее.... А то 12 геймов сыграли аж за 1 ч. 12 мин
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.05.2021 13:56
    -1
    Угу.... Взяла героически первый сет, далее отыграла 2 брейка на своей подаче в первом гейме второго.... Марта точно против, практически, 600-го номера играет?
    Ссылка
    Віталій Романюк
      Віталій Романюк, 08.05.2021 13:44
    0
    З боями взяла перший сет
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 08.05.2021 13:44
    0
    6-4 за Мартой
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 08.05.2021 13:44
    0
    Все таки до мучала 1 сет, но дальше надо увереннее играть.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 08.05.2021 13:41
    0
    Щось Марта мучиться з цією молодицею. Тут нещодавно наша Соболєва вішала їй бублика на грунті.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.05.2021 13:39
    0
    Vladlen, 08.05.2021 13:21
    Трансляции нет, одна надежда, что они ее смогут наладить, хотя бы ко второму сету.
    Может, оно и к лучшему))) Там сейчас заруба, Марта не подала на сет.... И это против соперницы из 6-й сотни.... Думаю, лучше беречь нервы
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 08.05.2021 13:21
    -2
    Трансляции нет, одна надежда, что они ее смогут наладить, хотя бы ко второму сету.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 08.05.2021 13:10
    +1
    Любомир Кецик, 08.05.2021 12:56
    Хтось дивиться матч?
    не можу знайти трансляцію
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 08.05.2021 13:01
    +3
    Любомир Кецик, 08.05.2021 12:56
    Хтось дивиться матч?
    Я намагаюся!) Проте ніде не можу знайти трансляцію!(
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 08.05.2021 13:01
    -1
    Как назло, первую игру с этого корта транслировали, а только Марта вышла играть, видео отключили.
    Ссылка
    Любомир Кецик
      Любомир Кецик, 08.05.2021 12:56
    +1
    Хтось дивиться матч?
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 08.05.2021 13:01
    +3
    Любомир Кецик, 08.05.2021 12:56
    Хтось дивиться матч?
    Я намагаюся!) Проте ніде не можу знайти трансляцію!(
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 08.05.2021 13:10
    +1
    Любомир Кецик, 08.05.2021 12:56
    Хтось дивиться матч?
    не можу знайти трансляцію
    Ссылка
    Любомир Кецик
    online
      Любомир Кецик, 08.05.2021 12:56
    +1
    Хтось дивиться матч?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.05.2021 14:00
    0
    И заруба во втором гейме завершилась в пользу Марты.... Ну, надеюсь, дальше пойдет веселее.... А то 12 геймов сыграли аж за 1 ч. 12 мин
    Ссылка
    Віталій Романюк
    online
      Віталій Романюк, 08.05.2021 13:44
    0
    З боями взяла перший сет
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 08.05.2021 13:44
    0
    6-4 за Мартой
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 08.05.2021 13:44
    0
    Все таки до мучала 1 сет, но дальше надо увереннее играть.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 08.05.2021 13:41
    0
    Щось Марта мучиться з цією молодицею. Тут нещодавно наша Соболєва вішала їй бублика на грунті.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.05.2021 13:39
    0
    Vladlen, 08.05.2021 13:21
    Трансляции нет, одна надежда, что они ее смогут наладить, хотя бы ко второму сету.
    Может, оно и к лучшему))) Там сейчас заруба, Марта не подала на сет.... И это против соперницы из 6-й сотни.... Думаю, лучше беречь нервы
    Ссылка
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