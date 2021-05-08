Марта Костюк – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) начнет борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



В полуфинале отбора 18-летняя украинка сыграет с местной теннисисткой, обладательницей уайлд-кард Нурией Бранкаччо, которая в рейтинге WTA занимает 592-е место. Время начала – 12:50 по Киеву.



Ранее девушки между собой не встречались.



В финале квалификации победительница матча сыграет против Се Шувэй (№65 WTA) или Нао Хибино (№82 WTA).

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