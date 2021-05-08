Артем БОНДАРЕНКО: «Не мне решать, где начну новый сезон»

Вскоре хавбек вернется в «Шахтер» из аренды

  • 08.05.2021 11:36
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Артем БОНДАРЕНКО: «Не мне решать, где начну новый сезон»
© ФК Десна

20-летний полузащитник «Мариуполя» Артем Бондаренко, права на которого принадлежат «Шахтеру», рассказал о том, где может начать следующий сезон.

— Поскольку у меня долгосрочный контракт с «Шахтером», то не мне решать, где начну новый чемпионат УПЛ. Как решат «горняки», так и будет, хотя я не скрываю, что очень хочу стать игроком основного состава «Шахтера».

— Кто был инициатором твоего перехода на правах аренды в «Mариуполь»?
— Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, который сказал, что мне нужна игровая практика, поэтому и посоветовал уйти в «Мариуполь». Я считаю, что не прогадал, обогатился ценным опытом, который мне обязательно пригодится.

— Если Луиша Каштру в «Шахтере» в новом сезоне не будет, будет шанс показать себя новому тренеру?
— Кто бы не находился у руля «Шахтера», все равно очень многое зависит от меня. Постараюсь доказать, что я достоин защищать честь «Шахтера». Хотя пока еще сложно сказать, где я проведу следующий сезон, - сказал Бондаренко.

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Источник — zbirna.com

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