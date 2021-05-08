ВИДЕО. Известны финалисты еврокубков, Моуриньо в Италии, ставим на Челси

1. Сити и Челси в финале ЛЧ

2. МЮ и Вильярреал в финале ЛЕ

3. Моуриньо возглавит Рому

4. Прогноз на матч АПЛ Челси - Ман Сити

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